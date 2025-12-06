Fortaleza visita o Botafogo em jogo decisivo; veja escalação

O Fortaleza visita o Botafogo neste domingo (7), às 16h (de Brasília), valendo pela 38ª rodada da Série A. Buscando um triunfo para escapar do rebaixamento, o treinador Martín Palermo terá um importante desfalque na escalação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Trata-se do atacante José Maria Herrera, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O atleta foi advertido na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, quando deu uma assistência e marcou um gol.

Continuam no departamento médico os goleiros João Ricardo e Helton Leite e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. O meio-campista Rodrigo e o atacante Marinho iniciaram recentemente a transição e devem ser baixas.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza conta com diferentes cenários para fugir do rebaixamento

Partida entre Fortaleza e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Palermo tem algumas opções para a vaga de Herrera, que vinha atuando pela direita. Pierre pode reforçar a marcação, Lucas Crispim é uma alternativa no meio e Yago Pikachu é um nome do mesmo setor.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Botafogo é: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pierre (Lucas Crispim) e Pochettino; Bareiro e Breno Lopes.

continua após a publicidade

O Fortaleza é o atual 16º colocado neste Brasileirão, com 43 pontos. O Botafogo, que está em sétimo lugar, tem 60.

➡️ Torcida do Fortaleza organiza caravana para jogo contra o Botafogo

Uma vitória livra o Fortaleza do rebaixamento

A equipe de Martín Palermo pode se salvar com diferentes combinações de resultados. De início, uma vitória já garante a equipe na Primeira Divisão. A missão não será simples, já que os cariocas estarão em busca de uma vaga direta na próxima Copa Libertadores.

Fortaleza e Botafogo acumulam, atualmente, uma invencibilidade de nove jogos. Caso o Tricolor empate, será necessário fazer contas.