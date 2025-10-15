Fortaleza recebe o Vasco com desfalques; veja provável escalação

O Fortaleza recebe o Vasco nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes na escalação da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Sem o meio-campista Matheus Pereira, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o Tricolor precisará buscar soluções para o embate. Caso Matheus Rossetto atue como segundo volante, diferentes nomes brigam pela vaga na armação.

Diante do Juventude, por exemplo, Yeison Guzmán e Tomás Pochettino foram acionados no 2º tempo. Guzmán, que veste a camisa 10, ainda não disputou um jogo como titular no Tricolor. Lucas Crispim e Lucca Prior, recuperados de lesão, também podem aparecer no time.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza vê disputa no gol após lesão de João Ricardo

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O goleiro João Ricardo está fora da temporada - Brenno é o favorito para substituir o arqueiro. Na lateral-esquerda, Bruno Pacheco segue fora. Como Weverson ainda não está 100%, Palermo deve manter o zagueiro Ávila na posição.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Vasco é: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes.

continua após a publicidade

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 24 pontos. O Vasco, que está em 11º lugar, tem 33.

CEO do Fortaleza fala em 'autoboicote'

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, falou a respeito do momento vivido pela equipe do Pici. O time briga contra o rebaixamento neste Brasileirão.

➡️ CEO do Fortaleza avalia temporada do clube: ‘Houve autoboicote’

— Nem sempre quem está ao seu lado quer o seu bem. Esse ano especificamente, nós tivemos um ambiente conturbado também fora de campo, proposital, para atrapalhar a gestão. E isso influencia. Acho que houve um pouco de autoboicote. As pessoas, mesmo torcendo para o Fortaleza, não aceitavam o sucesso do Fortaleza, o sucesso dessa diretoria e desse time. Começaram a criar dificuldades desnecessárias, um autoboicote mesmo - relatou o profissional.