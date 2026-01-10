Fortaleza renova patrocínio com a Tecla T e amplia exposição da marca no uniforme

Mesmo após o rebaixamento para a Série B, o Fortaleza anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a Tecla T até o fim da atual temporada. A manutenção da parceria reforça a relação de confiança entre o clube e a empresa, iniciada na última temporada, e sinaliza estabilidade fora de campo em um momento de reconstrução esportiva.

Além da renovação, o novo acordo prevê um upgrade na exposição da marca. A Tecla T deixa de estampar o calção e passa a ocupar a barra frontal do uniforme do Fortaleza, uma das áreas de maior destaque da camisa, o que amplia a visibilidade da empresa em partidas, transmissões televisivas e ações institucionais do clube.

CEO e fundador da Tecla T, Rafael Figueiredo destacou o significado da continuidade da parceria em um momento adverso. Segundo ele, o compromisso vai além dos resultados esportivos.

- Estar presente nos momentos de glória é fácil. O que define uma parceria verdadeira é seguir junto também nos desafios - afirmou.

Para o Fortaleza, a renovação representa mais um passo na consolidação de um projeto comercial sustentável. O gerente comercial do clube, Victor Simpson, ressaltou que a ampliação do contrato demonstra o fortalecimento da relação entre as partes.

- Essa renovação simboliza não apenas a continuidade, mas o crescimento de uma parceria que gera valor para ambas as marcas - concluiu.

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense contra o Ferroviário neste domingo (11), às 18h (de Brasília)