Fortaleza oficializa retorno de Lucas Crispim e anuncia duas saídas

O Fortaleza oficializou a chegada de mais um reforço na janela. Trata-se do meio-campista Lucas Crispim, que passou pelo Tricolor entre 2021 e 2023. A equipe do Pici busca mudanças em seu elenco para evitar um rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Crispim, que é meia, teve destaque atuando como um ala pela esquerda, ideia promovida pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em 2021. O atleta conquistou três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste, com nove gols e 17 assistências em 128 jogos.

O jogador de 31 anos estava no Buriram United-TAI, registrando 18 gols e dez assistências em 65 embates. Seu vínculo com o Fortaleza, em definitivo, é válido até 31 de junho de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza aposta em reforços contra o rebaixamento na Série A

Lucas Crispim está de volta ao Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Saídas confirmadas

O Fortaleza também oficializou, nesta segunda-feira (1º), duas saídas em seu elenco. A primeira foi a do zagueiro Gustavo Mancha, vendido para o Olympiacos-GRE por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,6 milhões na cotação atual). Além disso, há 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) em possíveis bonificações.

Mancha chegou ao sub-20 do Fortaleza em 2024 e, na atual temporada, fez a sua estreia com a equipe profissional. O Leão vendeu 80% dos direitos econômicos e permaneceu com 20%.

continua após a publicidade

➡️ Com atacante do Botafogo, Fortaleza anuncia dois novos reforços

A segunda venda confirmada foi a do meio-campista Kervin Andrade. O venezuelano, cria da base tricolor, transferiu-se para o Maccabi Tel Aviv-ISR. Serão 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,8 milhões) por 60% dos direitos - o Fortaleza seguirá com 40%.

Kervin estreou no profissional do Leão em 2024. Foram oito gols e cinco assistências em 51 jogos com a camisa da equipe, o que chegou a render convocações para a seleção.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.