Torcida do Corinthians exalta jogador mesmo após derrota: 'Deixou claro'

O Corinthians perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (3), em jogo válido pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, a torcida do Timão ficou encantada com o desempenho de um jogador.

Depois de grande atuação contra o Botafogo, com direito a assistência, o jovem Dieguinho foi muito elogiado pela atuação em Fortaleza x Corinthinas. Esse foi o segundo jogo seguido do menino como titular do Timão.

Depois da partida, muitos torcedores do Corinthians elogiaram o jogador nas redes sociais. Muitos querem que o jovem permaneça na equipe comandada por Dorival Júnior. Veja os comentários abaixo:

Veja os comentários sobre Dieguinho

Como foi a derrota do Corinthians

O Corinthians teve mais posse de bola e finalizações contra o Fortaleza, mas esbarrou na letalidade do adversário. Os comandados de Dorival Júnior circulavam a grande área quando Pochettino abriu o placar para os donos da casa.

Aos sete minutos, na primeira escapada do Fortaleza, Breno Lopes fez boa jogada na linha de fundo, cruzou rasteiro e o argentino encheu o pé na grande área para abrir o placar para o clube cearense. Foi a única chegada dos mandantes na etapa inicial.

O Corinthians passou a dominar a posse de bola e ficou perto de empatar. Aos nove minutos, Matheus Bidu arriscou de fora da área e Brenno fez boa defesa. Poucos minutos depois, Breno Bidon finalizou e a bola passou raspando a trave direita do goleiro do Fortaleza. O Timão enfrentou dificuldades para furar a defesa adversária.

Na reta final, o clube alvinegro ofereceu perigo com Gui Negão, em cabeçada facilmente defendida por Brenno. O Fortaleza, buscou os atacar nos contra-ataques, mas teve pouca efetividade.

O segundo tempo seguiu com o roteiro da primeira etapa. O Corinthians abusava dos erros no ataque e voltou a sofrer com a precisão dos mandanres. Aos 12 minutos, Matheus Rosseto serviu Herrera no ataque. O jogador aproveitou um erro da defesa do Corinthians, encobriu Hugo Souza e ampliou o placar.

Em desvantagem, o Timão se lançou ao ataque. Gustavo Henrique ficou perto de diminuir o placar em chute de fora da área, mas passou longe. A insistência surtiu resultado aos 24 minutos. Vitinho fez boa joagada, passou para André, que na entrada da área, finalizou e marcou para o Corinthians.

Os minutos finais foram marcados por muita correria dos dois lados. O Corinthians manteve a posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras, enquanto o Fortaleza teve dificuldades para ampliar, mesmo com o espaço que encontrou no fim da partida.

Nos últimos minutos, Kayke cruzou, Romero cabeceou e Brenno fez um milagre para garantir a vitória do Fortaleza contra o Corinthians.