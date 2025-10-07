Fortaleza lança camisa em alusão ao Outubro Rosa; veja fotos

O Fortaleza lançou na última segunda-feira (6) um uniforme em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à campanha de combate ao câncer de mama. A nova camisa foi produzida pela Volt Sport, fornecedora oficial dos materiais esportivos do clube.

Mantendo o design tradicional do time, o uniforme traz um tom de rosa mais claro, com gola e punhos em uma tonalidade escura. O manto é 100% feito de poliéster, apresentando proteção contra raios solares e propriedades térmicas. O calção possui o mesmo padrão da camisa.

Uma parte do valor arrecadado com a venda das camisas será destinado a organizações que oferecem suporte a mulheres em tratamento e que desenvolvem ações voltadas à prevenção da doença. A ideia da campanha é conscientizar a população a respeito da importância de um diagnóstico precoce.

Fortaleza lançou um uniforme para o Outubro Rosa (Foto: Cleyton Saldanha/Volt Sport)

A edição especial já está à venda nas lojas físicas e no comércio virtual do Fortaleza. O valor é de R$ 259,99.

— Lançamos a camisa em apoio à conscientização sobre o Câncer de Mama, um movimento que reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher. Com detalhes especiais, escudo bordado, patch exclusivo e filete nas cores VAB, o uniforme ainda tem apelo social: parte das vendas é destinada para a causa, mais uma vez - relatou o clube em rede social.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo por 2 a 1 contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo no dia 15 (quarta-feira). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).