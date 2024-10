Fortaleza inicia arrecadação de brinquedos para doações no Dia das Crianças

Escudo do Fortaleza (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 14:34 • Fortaleza (CE)

Com o objetivo de tornar mais alegre o próximo Dia das Crianças, o Fortaleza está arrecadando brinquedos para doações. A ação iniciou-se no último domingo (29), em partida contra o Cuiabá, na Arena Castelão, e se estende até o próximo dia 10 de outubro, com as doações sendo recebidas no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

A campanha é realizada em conjunto com a ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos), para arrecadação de brinquedos, novos e seminovos, para presentear crianças carentes no dia 12 de outubro.

- Nós, como clube, sabemos que o futebol rompe fronteiras em todos os setores da sociedade, e aqui no Fortaleza, um clube identificado como o Clube da Garotada, é tradição fazer uma grande festa e abraçar os nossos pequenos torcedores. Nesse caso, crianças em situação de vulnerabilidade social e também aquelas que são vinculadas em instituições filantrópicas que trabalham com o público infantil. Vamos arrecadar para doar, para fazer as crianças felizes pelo Fortaleza, e por seu novo brinquedo - explica o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Pontos de doação

Após a arrecadação do dia do jogo, as arrecadações passam a ser feitas na sede do Clube, no Pici. Os brinquedos devem ser entregues até o dia 10 de outubro, em horário comercial, e para quem não consiga doar fisicamente o brinquedo, mas possa contribuir fazendo uma doação em dinheiro via PIX, a chave PIX do Bem tricolor é a 45725871000100. Todos os valores arrecadados serão voltados para a compra de novos brinquedos para doação definitiva às crianças.

ABRINQ

A ABRINQ representa uma entidade de classe que tem como foco principal a representação dos fabricantes de brinquedos. A Fundação Abrinq é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo mobilizar a sociedade para questões relacionadas à defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes, tanto por meio de ações, programas e projetos, como por meio do estímulo ao fortalecimento de políticas públicas em prol da infância e adolescência.

Pontos de Coleta para Doação dos Brinquedos

Fortaleza Esporte Clube - Centro de Excelência Alcides Santos

Av. Senador Fernandes Távora, 200 - Jóquei Clube, Fortaleza - CE, 60440-250

Chave PIX do Bem tricolor: 45725871000100

Imagem de divulgação da campanha de arregadação de brinquedos do Fortaleza para o Dia das Crianças (Foto: Divulgação / Fortaleza EC)