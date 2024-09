Hercules, do Fortaleza, comemora seu gol no Cuiaba pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Publicada em 29/09/2024 - 18:17 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza garantiu que ainda está na luta para conquistar o título do Brasileirão. Na tarde deste domingo (29), o Leão venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da competição. Hércules foi o autor do gol da partida. Com a vitória, embora ainda na terceira colocação, o Tricolor somou mais três pontos, agora com 55, e diminuiu a distância para o líder Botafogo, com 57 pontos. Já o Dourado permanece com 23 pontos, na vice-lanterna da competição.

Como foi o jogo?

No primeira tempo, o jogo começou frio, sem muitas oportunidades criadas por nenhum dos dois lados, com o Fortaleza mais ativo na Arena. Até os 45 minutos, a melhor oportunidade havia sido do jogo foi de Brítez, do Leão, com uma pancada na direção do ângulo, mas Walter alcançou e a bola foi para escanteio. Nos acréscimos, Breno Lopes cruzou para dentro da área do Cuiabá, Lucas Mineiro tentou afastar e, somado a falha de marcação da defesa do Dourado, o meio-campista Hércules encontrou a bola sozinho e marcou o primeiro e único gol do duelo.

A segunda etapa foi marcado pelo domínio do Fortaleza, mas os torcedores presentes na Arena Castelão não viu muita emoção durante os 45 minutos, com poucas jogadas criadas.

O que vem pela frente?

Na briga pelo campeonato, o Fortaleza visita o Grêmio na sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Na luta para sair da zona de rebaixamento, o Cuiabá volta para casa, onde receberá o São Paulo, às 19h do sábado (5).

Kusevic, do Fortaleza, em disputa com Pitta, do Cuiabá, durante partida pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CUIABÁ

28ª RODADA - BRASILEIRÃO



📆 Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Hércules (49'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Fernando Sobral, Isidro Pitta, Denilson, Alan Empereur (Cuiabá), e Marinho e Brítez (Fortaleza)

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona, Mancuso (Tinga); Rossetto (Pedro Augusto), Hércules e Kevin Andrade (Pochettino); Marinho (Pikachu), Breno Lopes (Emmanuel Martínez) e Renato Kayzer.



CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Railan), Fernando Sobral (Max), Lucas Fernandes (Eliel) e Gustavo Sauer (Denilson); Clayson (Derik Lacerda) e Pitta.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro (AL)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-SC)