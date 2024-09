Logo da TV Globo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 15:45 • Rio de Janeiro

Figurinha carimbada em programas esportivos da TV Globo, como o Esporte Espetacular, Globo Esporte e Planeta Extremo, a jornalista Carol Barcellos é anunciada como a nova apresentadora do canal CNBC. A apresentadora pediu demissão da Globo após 20 anos de casa, semanas após o fim das Olimpíadas de Paris.

Pela Globo, Carol cobriu diversas Copas do Mundo e foi uma das principais figuras da emissora nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Recentemente, a apresentadora se envolveu em um polêmico "triângulo amoroso" com outros dois funcionários da Globo: Marcelo Courrege, seu atual parceiro e Renata Heliborn, madrinha de casamento do casal.

Carol Barcellos apresentando o Globo Esporte (Foto: Reprodução)

Confira o anúncio;

"Ela fez história como repórter e apresentadora, cobriu várias Olimpíadas e Copas do Mundo, e ficou marcada na memória do público! Com uma trajetória de garra, dedicação e amor ao jornalismo, ela agora chega para um novo desafio. Carol vai apresentar um programa semanal de novos destinos, jornadas culinárias e aventuras com o melhor da produção nacional e internacional da CNBC. Conteúdo nobre em um programa diferente de entretenimento para o público de negócios. Estamos felizes demais em poder contar com a Carol em nosso time."

Envolvimento em boato polêmico

Carol Barcellos assumiu no início deste ano o relacionamento com Marcelo Courrege, repórter da Globo. A polêmica se deu porque Carol foi madrinha de casamento de Marcelo com Renata Heliborn, também ex-jornalista da emissora - o casamento durou sete anos. A oficialização do relacionamento entre Carol e Marcelo causou estranhamento do público nas redes sociais.

Em 2023, Renata chegou a publicar nas redes sociais que uma traição teria sido um dos motivos que culminaram no divórcio.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos asumiram o relacionamento na Sapucaí, em 2024 (Foto: Reprodução)

- Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha, madrinha do meu casamento - escreveu a jornalista na época.

Pouco tempo depois da publicação, Heliborn apagou a postagem. A fala, no entanto, teve grande repercussão nas redes sociais.