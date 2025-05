Fortaleza e Atlético Bucaramanga-COL se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza. O Tricolor já está escalado para o embate.

Escalação do Fortaleza

O Tricolor entrará em campo após dois resultados positivos em suas partidas mais recentes. Primeiro, pela Libertadores, a equipe recebeu o Colo-Colo-CHI no Castelão e goleou por 4 a 0. Assim, o clube alcançou sete pontos e passou a depender somente de seus esforços na competição: uma vitória diante do Bucaramanga garante vaga no mata-mata.

Depois, pelo Brasileirão, o time enfrentou o Juventude no estádio Presidente Vargas e goleou por 5 a 0, em tarde de boa atuação. O Fortaleza entra em campo com: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Emmanuel Martínez; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

Partida entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Vojvoda realizou mudanças em comparação com o duelo diante do Juventude, mas escalou o mesmo time que goleou o Colo-Colo por 4 a 0. No meio-campo, Sasha, Rossetto e Martínez atuarão juntos novamente. Marinho, Deyverson e Breno Lopes comandarão o ataque da equipe.

Escalação do Atlético Bucaramanga

O Bucaramanga tem cinco pontos e é o terceiro colocado da chave no torneio internacional. Uma derrota complicaria a vida dos colombianos, que visitam o Colo-Colo na última rodada da fase de grupos.

O time de Leonel Álvarez vai a campo com os seguintes nomes: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Chávez, Castro, Castañeda e Sambueza; Londoño e Pons.

