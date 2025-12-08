Fortaleza é rebaixado e cumpre apenas uma meta em 2025
Tricolor estará na Série B em 2026
Após sete edições na elite, o Fortaleza foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o clube alcançou apenas uma das cinco metas esportivas que foram projetadas para o ano de 2025.
A trajetória começou no vice-campeonato para o rival Ceará no Campeonato Cearense - a previsão era de título. A taça também era o objetivo na Copa do Nordeste, mas o Tricolor foi superado pelo Bahia ainda nas quartas.
A meta na Copa do Brasil era de chegar ao menos nas quartas de final, mas o Fortaleza caiu para o Retrô na terceira fase. O Leão alcançou somente um objetivo em 2025: a ida às oitavas da Copa Libertadores, quando perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG.
Vindo de uma campanha de G4 em 2024, a meta do Fortaleza neste Brasileirão era de obter vaga em uma competição internacional. Com um péssimo desempenho durante boa parte do ano, o rebaixamento acabou se confirmando na derrota para o Botafogo.
Sem Libertadores ou Sul-Americana, o Tricolor disputará quatro competições em 2026: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil.
FCF emite nota citando Ceará e Fortaleza
A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu uma nota a respeito dos rebaixamentos de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os clubes caíram após as derrotas no último domingo (7), valendo pela última rodada.
Na nota, a federação prestou a sua solidariedade aos clubes, torcedores e atletas. O Fortaleza estava na Série A desde 2019 e o Ceará tinha acabado de retornar à elite do futebol brasileiro.
