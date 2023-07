BOM USO DA BOLA PARADA



Apesar das duas equipes possuírem características que primam pela posse de bola bem como o estabelecimento de volume de jogo, a partida não se traduziu em confronto que proporcionava muitas oportunidades de gol, pelo contrário. Isso porque a movimentação das duas equipes parecia bem coordenada, mas o passe no último terço apresentava problemas e, quando chegava ao momento da finalização, tanto João Ricardo como Cleiton tinham pouco trabalho. Desta forma, o ponto diferencial para que o placar em solo cearense fosse movimentado acabou sendo a boa utilização do jogo aéreo. Em cobrança de falta bem batida no lado direito do ataque do Massa Bruta por Lucas Evangelista, Luan Cândido fugiu da marcação e testou sozinho, no contrapé de João Ricardo, estufando as redes dos anfitriões.



CORTE EXTREMAMENTE PROVIDENCIAL



Antes do término da etapa inicial, o Tricolor melhorou no caráter de produtividade, mas seguia com sérios problemas de converter essas oportunidades em chutes com perigo real para Cleiton. Na melhor delas, um lançamento encontrou Marinho saindo em condição legal e partindo em disparada para ficar frente a frente com o arqueiro do Bragantino. Porém, em cenário de recuperação louvável, Juninho Capixaba deu carrinho preciso e bloqueou o chute do camisa 15 do Leão do Pici, atrapalhando a principal chance da equipe da casa na primeira parte do confronto.