Duas pessoas morreram antes do duelo entre Colo-Colo e Fortaleza, nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago. Segundo o portal chileno "La Tercera", algumas pessoas tentaram invadir o estádio e, no meio da confusão, um carro da polícia teria atropelado dois torcedores do time chileno. A confusão para retomar, ou não, a partida irritou jornalistas na web, confira:

Ainda de acordo com informações da imprensa chilena, as vítimas foram uma jovem de 18 anos e um menino, de 13. A morte dos torcedores gerou revolta dentro do estádio, e parte da torcida tentou invadir o gramado e arremessou objetos no gramado. A arbitragem paralisou o jogo por conta da confusão.

Invasão de campo em Colo-Colo x Fortaleza

No meio da etapa final, torcedores do time da casa quebraram o vidro de proteção e começaram a invadir o campo. Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto que os atletas do Fortaleza foram para o túnel.

✅ FICHA TÉCNICA

COLO-COLO 0 X 0 FORTALEZA

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 10/04/2025 - 21h

📍 Local: Estádio Monumental David Arellano, Santiago (Chile)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Lucero (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)

🏁VAR: Andres Cunha (URU)

COLO-COLO (Técnico: Jorge Almirón)

Cortés; Saldivia, Amor e Vegas; Isla, Pavez, Arturo Vidal, Cepeda e Aquino; Rodríguez e Correa.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Martínez, Pol Fernández e Diogo Barbosa; Marinho (Moisés) e Lucero.

