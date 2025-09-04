Conheça Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza

O Fortaleza anunciou, na noite da última quarta-feira (3), a contratação do técnico Martín Palermo. O argentino de 51 anos terá vínculo até o fim de 2025, com opção de renovação até o encerramento da próxima temporada. Palermo, sucessor de Renato Paiva no cargo, estava livre no mercado desde abril.

Conforme a nota divulgada pelo Tricolor, Palermo é esperado no Pici já nos próximos dias, durante o período de Data Fifa. Chegam também os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera e o analista Renato Cornejo.

Carreira como jogador

Ex-atacante, Palermo iniciou a sua carreira como jogador no Estudiantes-ARG. Anos depois, foi para o Boca Juniors-ARG, clube no qual tornou-se ídolo: venceu um Mundial, duas Libertadores e duas Sul-Americanas, entre outros troféus.

Posteriormente, o atleta também jogou por Villarreal-ESP, Real Betis-ESP e Alavés-ESP, além da seleção argentina - disputou a Copa do Mundo de 2010 e marcou um gol contra a Grécia, na fase de grupos do torneio.

Martín Palermo é o novo treinador do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

O ex-centroavante é considerado um dos melhores de sua posição na história do futebol argentino. Aposentou-se dos gramados em 2011, quando estava na sua segunda passagem pelo Boca Juniors. Palermo é o maior artilheiro da história do Boca, com 236 gols em 404 jogos.

Carreira como treinador

A carreira do argentino como treinador começou em 2012, quando foi anunciado pelo Godoy Cruz-ARG. Depois, passou por Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX, Curicó Unido-CHI, Aldosivi-ARG, Platense-ARG e Olimpia-PAR, clube mais recente.

A trajetória no Olimpia teve início em fevereiro de 2024. Em novembro daquele ano, a equipe venceu o torneio Clausura do Campeonato Paraguaio - foi o primeiro troféu de Palermo como treinador.

O argentino foi demitido em abril deste ano, logo depois da goleada sofrida contra o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores. Na época, o Olimpia somava seis partidas sem vencer. Foram 58 jogos ao longo de sua passagem, com 27 vitórias, 17 empates e 14 derrotas

Palermo será o terceiro treinador do Fortaleza em 2025. Antes de Renato Paiva, a equipe estava sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que registrou mais de quatro anos em sua trajetória no Pici.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.