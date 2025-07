Em dia de clássico entre Fortaleza e Ceará, o torcedor do Leão solta os pulmões um pouco mais fortemente para se arrepiar ao lembrar daquele gol de Cassiano. Há pouco mais de dez anos, o atacante decidiu um Campeonato Cearense já nos acréscimos, para levar o lado tricolor do Castelão à loucura e conduzir seu time ao título estadual.

O tento anotado pelo jogador foi tão marcante que eternizou seu nome na música que hoje é cantada pelas arquibancadas leoninas do estado. Em entrevista ao Lance!, o atleta, que hoje defende as cores do Casa Pia, de Portugal, relembrou o sentimento do eterno 3 de maio de 2015 e ainda deu uma palhinha do canto da torcida. Confira acima!

- O fato de virar música é o que é mais louco. Porque quando você faz o gol, você não tem noção de nada. Ainda pode sair outro gol dos caras, ainda pode sair outro gol nosso. Na hora do jogo, não cai muito a ficha, isso só vem depois. E eu percebo isso mais hoje. Já faz dez anos do gol, e os torcedores seguem me mandando mensagem, seguem cantando a música no estádio até hoje. Isso é gratificante demais, porque você vê muitos jogadores que tiveram brilhantes carreiras e não têm esse reconhecimento nos clubes que passaram - afirmou o jogador.

🧠 Relembre o gol de Cassiano em Ceará 2x2 Fortaleza, na final do Cearense

Cassiano foi o autor do gol de uma das grandes histórias recentes do Fortaleza. Na final do estadual de 2015, o Laion havia superado o rival Ceará por 2 a 1 no jogo de ida, e precisava apenas de um empate na volta. Se perdesse pelo placar mínimo, perderia o título pelo regulamento do torneio. Depois de sair na frente com Daniel Sobralense, o Leão do Pici sofreu a virada com dois gols já na reta final, sendo o segundo aos 45', por intermédio de Assisinho.

Dois minutos depois, veio o golpe definidor. Quando as esperanças pareciam derreter, em bola alçada na área, Tinga apareceu livre para cabecear para o meio da área, e Cassiano, que havia saído do banco de reservas, se esticou para completar para as redes, impedir o penta do rival e dar ao Fortaleza o título cearense.

Cassiano comemora gol pelo Fortaleza diante do Ceará, na final do Cearense de 2015 (Foto: Reprodução)

- Ter esse reconhecimento da torcida e do Fortaleza também - e tenho que agradecer a eles, pois também mantêm aceso esse gol - é surreal, incrível para mim. O Fortaleza hoje está se tornando um clube muito grande dentro do Brasil, e fora agora, por estar indo bem nas competições internacionais. Isso valoriza cada vez mais esse gol, e é gratificante demais, uma história que vai ficar para sempre marcada. Como sempre digo, foi o gol mais importante da minha vida - completou o jogador.

Neste domingo (13), Fortaleza e Ceará protagonizam mais um capítulo da principal rivalidade do estado. A bola rola para o clássico às 20h30 (de Brasília), justamente na Arena Castelão, mesmo palco da definição que eternizou Cassiano. O duelo será válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

