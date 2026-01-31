Com um a mais, Fortaleza empata com o Iguatu pelo Estadual
Leão ficou no 1 a 1 no Presidente Vargas
O Fortaleza empatou com o Iguatu por 1 a 1 na noite deste sábado (31), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Bareiro fez o gol tricolor e Diguinho marcou para o Azulão.
Assim, o Leão foi a quatro pontos e continuou na liderança no Grupo C. O Iguatu, que fez seu segundo ponto, é o segundo colocado na chave D.
Tricolor para na defesa do Azulão
Após cinco jogos, o Fortaleza sofreu um gol pela primeira vez na temporada. Em cobrança de escanteio, Brenno não alcançou a bola e Dieguinho cabeceou para o fundo das redes, colocando o Iguatu em vantagem.
O Leão ficou com a bola e iniciou a pressão pelo empate. Maílton finalizou e Zé Rafael defendeu. Depois, o ala cobrou falta na entrada da área e acertou a barreira.
Bareiro foi puxado na área e, após revisão, o árbitro marcou o pênalti e expulsou o zagueiro Diguinho. O próprio atacante cobrou a penalidade e igualou o marcador. Assim, os times foram para o intervalo com um empate no placar.
Tendo um a mais em campo, o Fortaleza continuou tentando a virada. Bareiro teve oportunidade em cabeceio, mas Zé Rafael defendeu. O goleiro também apareceu ao parar o chute de Maílton.
Participativo, o ala cobrou outra falta e a bola saiu após desvio na barreira. Kayke finalizou e o arqueiro rival defendeu sem problemas. Bareiro tentou de calcanhar em sobra, mas parou na defesa do Iguatu. Crispim bateu colocado e Zé Rafael salvou novamente.
Mesmo com maior posse de bola, o Fortaleza apresentou poucas alternativas para superar o bloqueio visitante. Dessa forma, o Leão não aproveitou a superioridade numérica e ficou no 1 a 1 contra o adversário.
Próximo jogo do Fortaleza
O Fortaleza voltará a campo no domingo (8), na Arena Castelão, contra o rival Ceará. O duelo pelo Campeonato Cearense terá início às 18h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 X 1 IGUATU
CAMPEONATO CEARENSE - 2ª RODADA (SEGUNDA FASE)
🗓️ Data e horário: sábado, 31/01/2026 - 16h30
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Bareiro aos 31 min do 1º T (FOR); Dieguinho aos 5 min do 1º T (IGT)
🟨 Cartões amarelos: Maílton, Bareiro, Pochettino, Ryan, Lucas Emanoel (FOR); Biel Potiguar, Caio, Zé Rafael, Wagner Vidal (IGT)
🔴 Cartão vermelho: Diguinho (IGT)
🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona (Lucca Prior); Maílton, Lucas Sasha (Lucas Emanoel), Rodrigo (Ryan), Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés (Kayke).
IGUATU (Técnico: Washington Luiz)
Zé Rafael; Biel Potiguar (Alison Araçoiaba), Wagner Vidal, Diguinho e Max Oliveira; Eric, Caio Soares e Cássio (Jeffinho); Rogério, Matheus Lima (João Pedro) e Tiaguinho.
