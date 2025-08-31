Agenda do Fortaleza hoje (31/08/2025); curtinhas do L!
Time encara o Internacional neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza encara o Internacional neste domingo (31), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida no Beira-Rio terá início às 20h30 (de Brasília).
Fortaleza acerta venda de Gustavo Mancha; Palmeiras receberá quantia
Futebol Nacional
Com atacante do Botafogo, Fortaleza anuncia dois novos reforços
Futebol Nacional
Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Onde Assistir
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda: Internacional x Fortaleza
O Fortaleza visita o Internacional neste domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. O embate no Beira-Rio terá início às 20h30 (de Brasília).
O Tricolor tentará encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer. Além disso, são 13 partidas sem triunfar como visitante. O time do Pici é o 19º colocado no Brasileirão, com 15 pontos.
➡️ Com atacante do Botafogo, Fortaleza anuncia dois novos reforços
Futebol de base
O sub-17 perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a campo diante do Atlético-MG, na quarta-feira (3), a partir das 15h (de Brasília).
O sub-20 superou o Retrô por 4 a 2 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, valendo pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Ceará, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília)..
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias