Agenda do Fortaleza hoje (28/08/2025); curtinhas do L!

Agenda

O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue na 19ª posição do campeonato, com 15 pontos.

Após realizar a sua reapresentação, o elenco tricolor seguirá treinando nesta quinta-feira (28). O próximo adversário será o Internacional, no domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. O embate no Beira-Rio terá início às 20h30 (de Brasília).

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O sub-20 superou o Retrô por 4 a 2 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, valendo pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Ceará, em data a ser definida.

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza