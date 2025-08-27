Fortaleza soma 13 partidas sem vencer como visitante; confira

O Fortaleza visita o Internacional no próximo domingo (31), às 20h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá pela frente o desafio de voltar a vencer como visitante, o que não acontece há 13 jogos.

O último triunfo do Fortaleza longe de seus domínios ocorreu diante do Colo-Colo-CHI, no dia 10 de abril, pela Copa Libertadores. Desde então, foram cinco empates e oito derrotas, o que levou a equipe do Pici à zona de rebaixamento no Brasileirão.

Tal vitória aconteceu por decisão da Conmebol, visto que a torcida chilena invadiu o gramado durante o 2º tempo, quando os times empatavam em 0 a 0. Com isso, a partida foi posteriormente cancelada pela entidade.

Analisando apenas resultados em campo, o Fortaleza não triunfa como visitante desde o dia 4 de fevereiro, quando superou o Sport por 2 a 0, pela Copa do Nordeste. As outras duas vitórias fora de casa em 2025 aconteceram pouco antes: 1 a 0 sobre o Floresta e 3 a 1 contra o Horizonte, sendo ambas pelo Estadual.

Partida entre Fluminense e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com isso, a campanha é de quatro vitórias, oito empates e dez derrotas. Sem bons resultados em casa para equilibrar, o Leão está na zona de rebaixamento do Brasileiro, em 19º lugar, com 15 pontos. Ademais, já foi eliminado de todas as competições.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.