Agenda do Fortaleza hoje (27/09/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza encara o Sport neste sábado (27), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. Os times farão um importante duelo na luta contra o rebaixamento.

Agenda: Fortaleza x Sport

Em campo, o Tricolor defenderá uma invencibilidade de 45 anos contra o rival em casa. A única vitória do Sport, em tal situação, aconteceu em 1980, pela Taça de Prata.

Na tabela da competição nacional, o Fortaleza é o 19º colocado, com 18 pontos. O Sport, em 20º lugar, tem 14 pontos.

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza enfrenta o Tiradentes neste sábado (27), valendo pelo Campeonato Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 terá o Quixadá pela frente na semifinal do Campeonato Cearense. O jogo de ida acontecerá no domingo (28), a partir das 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza estreia pelo Campeonato Cearense de 2025 neste sábado (27), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza