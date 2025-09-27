Agenda do Fortaleza hoje (27/09/2025); curtinhas do L!
Time recebe o Sport neste sábado
O Fortaleza encara o Sport neste sábado (27), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. Os times farão um importante duelo na luta contra o rebaixamento.
Agenda: Fortaleza x Sport
O Fortaleza recebe o Sport neste sábado (27), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. Os times travarão um importante duelo na luta contra o rebaixamento.
Em campo, o Tricolor defenderá uma invencibilidade de 45 anos contra o rival em casa. A única vitória do Sport, em tal situação, aconteceu em 1980, pela Taça de Prata.
Na tabela da competição nacional, o Fortaleza é o 19º colocado, com 18 pontos. O Sport, em 20º lugar, tem 14 pontos.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza enfrenta o Tiradentes neste sábado (27), valendo pelo Campeonato Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 terá o Quixadá pela frente na semifinal do Campeonato Cearense. O jogo de ida acontecerá no domingo (28), a partir das 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time profissional do Fortaleza estreia pelo Campeonato Cearense de 2025 neste sábado (27), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).
Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 26/10 - a confirmar - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 05/11 - a confirmar - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
