imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Agenda do Fortaleza hoje (27/09/2025); curtinhas do L!

Time recebe o Sport neste sábado

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 27/09/2025
04:00
Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraTreino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
O Fortaleza encara o Sport neste sábado (27), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. Os times farão um importante duelo na luta contra o rebaixamento.

Agenda: Fortaleza x Sport

Em campo, o Tricolor defenderá uma invencibilidade de 45 anos contra o rival em casa. A única vitória do Sport, em tal situação, aconteceu em 1980, pela Taça de Prata.

Na tabela da competição nacional, o Fortaleza é o 19º colocado, com 18 pontos. O Sport, em 20º lugar, tem 14 pontos.

➡️ Jogador do Fortaleza é punido pela Fifa por falsificação de documentos

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza enfrenta o Tiradentes neste sábado (27), valendo pelo Campeonato Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 terá o Quixadá pela frente na semifinal do Campeonato Cearense. O jogo de ida acontecerá no domingo (28), a partir das 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza estreia pelo Campeonato Cearense de 2025 neste sábado (27), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 26/10 - a confirmar - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
  • 05/11 - a confirmar - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro

