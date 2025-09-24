menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Agenda do Fortaleza hoje (24/09/2025); curtinhas do L!

Elenco continua treinando nesta quarta-feira

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 24/09/2025
04:00
Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)
O Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 no último sábado (20), fora de casa, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. O elenco seguirá treinando nesta quarta-feira (24).

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda

O Fortaleza visitou o Palmeiras na noite do último sábado (20) e foi goleado por 4 a 1, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. Lucas Crispim marcou o gol do Leão.

Brigando contra o rebaixamento, o time cearense segue sendo o 19º colocado no torneio, com 18 pontos. O elenco tricolor continuará treinando na tarde desta quarta-feira (24).

➡️ Torcida do Palmeiras aplaude Deyverson após jogo com o Fortaleza

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0, valendo pela última rodada do Brasileirão. A categoria volta a campo no próximo sábado (27), contra o Tiradentes, pelo Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 perdeu para o Atlético Cearense por 1 a 0 no tempo normal e avançou nos pênaltis (6 a 5). Assim, a equipe do Pici garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense.

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 26/10 - a confirmar - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
  • 05/11 - a confirmar - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro

