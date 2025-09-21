Agenda do Fortaleza hoje (21/09/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 no último sábado (20), fora de casa, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão.

Agenda

Brigando contra o rebaixamento, o time cearense segue sendo o 19º colocado no torneio, com 18 pontos. A delegação retornará à capital neste domingo (21).

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0 na última quarta-feira (17), fora de casa, pelo Brasileirão. O time voltará a campo na terça-feira (23), contra o Juventude, às 15h (de Brasília).

O sub-20 perdeu para o Atlético Cearense por 1 a 0 no tempo normal e avançou nos pênaltis (6 a 5). Assim, a equipe do Pici garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense.

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.

Próximos jogos do Fortaleza