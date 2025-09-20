Fortaleza é goleado pelo Palmeiras e volta a perder na Série A

O Fortaleza perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras na noite deste sábado (20), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Crispim marcou para o Tricolor, mas o tento não foi o suficiente para que a equipe pontuasse.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Tentando reagir na luta contra o rebaixamento, o Leão teve um início complicado na partida. Lucas Sasha fez pênalti em cima de Facundo Torres e Raphael Veiga converteu a cobrança.

Em desvantagem, o Fortaleza foi mais ao ataque e conseguiu o empate. Após duas finalizações defendidas por Weverton na área, Lucas Crispim mandou o rebote para o fundo das redes.

continua após a publicidade

O Leão melhorou na partida e teve a chance da virada, mas Breno Lopes parou em Weverton após contra-ataque dos cearenses. Assim, os times foram para o intervalo com o placar de 1 a 1.

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Palmeiras iniciou o 2º tempo com grande pressão, acumulando chances. Helton Leite defendeu cabeceio de Maurício e, depois, a tentativa de Sosa parou em cima da linha. O gol do Alviverde aconteceu pouco depois: Micael lançou e Sosa bateu de primeira para fazer o 2 a 1.

continua após a publicidade

Com a entrada dos titulares, o time da casa ampliou seu domínio na partida. Andreas Pereira, em chute de fora da área, marcou o terceiro gol dos paulistas. Em nova conclusão de longe, Andreas também anotou o quarto tento e transformou o resultado em goleada.

Assim, o Tricolor voltou a perder no Brasileirão. A equipe segue na 19ª colocação do torneio, com 18 pontos conquistados. O Santos, primeiro clube fora do Z4, tem 23 pontos e ainda entra em campo nesta rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 24ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 20/09/2025 - 21h

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Raphael Veiga aos 10 min do 1º T, Sosa aos 12 min do 2º T e Andreas Pereira aos 37 min e 45 min do 2º T (PAL); Lucas Crispim aos 23 min do 1º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Micael (PAL); Brítez (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista), Mauricio (Vitor Roque) e Raphael Veiga (Flaco López); Facundo Torres (Andreas Pereira) e Sosa (Felipe Anderson).

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Bareiro) e Lucas Crispim (Rodrigo); Yago Pikachu (Marinho), Lucero (Deyverson) e Breno Lopes (Pochettino).

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do resultado contra os paulistas, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).