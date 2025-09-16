Emprestado pelo Botafogo, Kayke explica ida ao Fortaleza

O Fortaleza realizou, na tarde desta terça-feira (16), a apresentação do atacante Kayke. O atleta, que está emprestado pelo Botafogo até o dia 30 de junho de 2026, explicou a decisão de ir para o Leão do Pici.

— Nos meus últimos dias no Botafogo eu desci para o sub-20. E logo em seguida eu queria arrumar um empréstimo para mim, porque fiquei no Botafogo por seis anos. Fiz grandes jogos no profissional e também na base. Já tinha feito três gols no profissional e queria arrumar um espaço para jogar - disse.

O jogador de 19 anos também falou sobre ter sido indicado por Renato Paiva, ex-Botafogo e Fortaleza. O português foi demitido pelo Tricolor pouco depois da contratação do atacante.

Kayke foi emprestado pelo Botafogo ao Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— Eu acho que isso acontece, no futebol acontecem muitas coisas. O Fortaleza não estava tendo muito resultado com ele e decidiu trocar, está tudo bem. O Palermo chegou e o time já conseguiu a primeira vitória. Para mim está tudo bem, a vida é assim mesmo. Agora é continuar, porque muitas coisas vão acontecer - relatou.

Kayke foi integrado ao profissional do Botafogo na atual temporada, com três gols em 11 jogos. O atleta é um camisa 9 que apresenta mobilidade e pode jogar pelos lados. Na função de centroavante, terá a concorrência de Lucero, Bareiro e Deyverson, reintegrado sob o comando de Palermo.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (20), fora de casa, contra o Palmeiras. O embate pelo Brasileirão terá início às 21h (de Brasília).