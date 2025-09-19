Agenda do Fortaleza hoje (19/09/2025); curtinhas do L!
Elenco faz treino de apronto nesta sexta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza realiza treino de apronto na manhã desta sexta-feira (19) e, de tarde, a delegação embarcará para São Paulo (SP). O time encara o Palmeiras no sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão.
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda
O elenco do Fortaleza fará um treino de apronto na manhã desta sexta-feira (19) e, no período da tarde, embarcará para São Paulo (SP).
O próximo adversário será o Palmeiras, no sábado (24), pela 24ª rodada do Brasileirão. O embate terá início às 21h (de Brasília). Brigando contra o rebaixamento, o time cearense segue sendo o 19º colocado no Brasileirão, com 18 pontos.
➡️ Palermo cita ‘loucuras’ de Deyverson e explica retorno ao elenco
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0 na última quarta-feira (17), fora de casa, pelo Brasileirão.
O sub-20 venceu o Atlético Cearense por 1 a 0 no sábado (13), valendo pelo jogo de ida das quartas do Campeonato Cearense. O duelo de volta será no próximo sábado (20), às 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.
Próximos jogos do Fortaleza
- 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 26/10 - a confirmar - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias