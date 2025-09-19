Agenda do Fortaleza hoje (19/09/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza realiza treino de apronto na manhã desta sexta-feira (19) e, de tarde, a delegação embarcará para São Paulo (SP). O time encara o Palmeiras no sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda

O elenco do Fortaleza fará um treino de apronto na manhã desta sexta-feira (19) e, no período da tarde, embarcará para São Paulo (SP).

O próximo adversário será o Palmeiras, no sábado (24), pela 24ª rodada do Brasileirão. O embate terá início às 21h (de Brasília). Brigando contra o rebaixamento, o time cearense segue sendo o 19º colocado no Brasileirão, com 18 pontos.

➡️ Palermo cita ‘loucuras’ de Deyverson e explica retorno ao elenco

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0 na última quarta-feira (17), fora de casa, pelo Brasileirão.

O sub-20 venceu o Atlético Cearense por 1 a 0 no sábado (13), valendo pelo jogo de ida das quartas do Campeonato Cearense. O duelo de volta será no próximo sábado (20), às 15h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Fortaleza