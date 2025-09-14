Palermo cita ‘loucuras’ de Deyverson e explica retorno ao elenco
Atacante ficou no banco diante do Vitória
O Fortaleza superou o Vitória por 2 a 0 no último sábado (13), valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo, que fez sua estreia no time, explicou os motivos para que o atacante Deyverson fosse reintegrado ao elenco.
— Deyverson é um jogador que tenho em consideração. Falei com ele, sinto que é um jogador importante. Sabemos como ele é, nós o conhecemos. E obviamente vou ajudá-lo para que, em algum momento, seja utilizado. Porque creio que seja um jogador importante, querido. Hoje não entrou, mas poderia ser uma opção para ter minutos - disse o argentino.
— A conversa que tivemos foi muito inteligente, indo além da sua loucura. Sei que ele tem a sua loucura interna, mas é bom ter esse tipo de jogador, eu gosto. Por alguma razão me chamavam de 'El Loco', então... Tenho que ajudá-lo, para entender o momento que nos encontramos. Será mais um dentro do elenco - completou Palermo.
Na partida contra o Vitória, Lucero foi escolhido como o centroavante titular da equipe. O atleta foi substituído por Bareiro na reta final do 2º tempo. Deyverson não chegou a sair do banco de reservas.
O camisa 18 foi um dos jogadores afastados pelo Fortaleza em agosto, ainda sob o comando de Renato Paiva. O jogador ficou de fora das derrotas contra Mirassol (1 a 0) e Internacional (2 a 1). Após a chegada de Palermo, o atacante foi reintegrado.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (20), fora de casa, contra o Palmeiras. O embate pelo Brasileirão terá início às 21h (de Brasília).
