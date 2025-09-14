menu hamburguer
Fortaleza

Palermo cita ‘loucuras’ de Deyverson e explica retorno ao elenco

Atacante ficou no banco diante do Vitória

Deyverson, atacante do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Deyverson, atacante do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 14/09/2025
20:43
  • Mais Notícias

O Fortaleza superou o Vitória por 2 a 0 no último sábado (13), valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo, que fez sua estreia no time, explicou os motivos para que o atacante Deyverson fosse reintegrado ao elenco.

— Deyverson é um jogador que tenho em consideração. Falei com ele, sinto que é um jogador importante. Sabemos como ele é, nós o conhecemos. E obviamente vou ajudá-lo para que, em algum momento, seja utilizado. Porque creio que seja um jogador importante, querido. Hoje não entrou, mas poderia ser uma opção para ter minutos - disse o argentino.

— A conversa que tivemos foi muito inteligente, indo além da sua loucura. Sei que ele tem a sua loucura interna, mas é bom ter esse tipo de jogador, eu gosto. Por alguma razão me chamavam de 'El Loco', então... Tenho que ajudá-lo, para entender o momento que nos encontramos. Será mais um dentro do elenco - completou Palermo.

➡️ Crispim revela convite de Neymar antes de retorno ao Fortaleza

Partida entre Fortaleza e Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Palermo na partida entre Fortaleza e Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Na partida contra o Vitória, Lucero foi escolhido como o centroavante titular da equipe. O atleta foi substituído por Bareiro na reta final do 2º tempo. Deyverson não chegou a sair do banco de reservas.

➡️ Melhores momentos: Fortaleza bate o Vitória e volta a vencer no Brasileiro

O camisa 18 foi um dos jogadores afastados pelo Fortaleza em agosto, ainda sob o comando de Renato Paiva. O jogador ficou de fora das derrotas contra Mirassol (1 a 0) e Internacional (2 a 1). Após a chegada de Palermo, o atacante foi reintegrado.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (20), fora de casa, contra o Palmeiras. O embate pelo Brasileirão terá início às 21h (de Brasília).

