imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Agenda do Fortaleza hoje (18/09/2025); curtinhas do L!

Elenco segue treinando com foco no Palmeiras

imagem cameraTreino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 18/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza superou o Vitória por 2 a 0 no último sábado (13), na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco seguirá treinando na tarde desta quinta-feira (18).

Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda

O Fortaleza derrotou o Vitória pelo placar de 2 a 0 no último sábado (13), valendo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão.

Brigando contra o rebaixamento, o time cearense segue sendo o 19º colocado no Brasileirão, com 18 pontos. O elenco continuará treinando na tarde desta quinta-feira (18), tendo como foco o Palmeiras.

Palermo cita 'loucuras' de Deyverson e explica retorno ao elenco

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0 na última quarta-feira (17), fora de casa, pelo Brasileirão.

O sub-20 venceu o Atlético Cearense por 1 a 0 no sábado (13), valendo pelo jogo de ida das quartas do Campeonato Cearense. O duelo de volta será no próximo sábado (20), às 15h (de Brasília).

Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 26/10 - a confirmar - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro

