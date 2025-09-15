Agenda do Fortaleza hoje (15/09/2025); curtinhas do L!
Elenco se reapresenta nesta segunda-feira
O Fortaleza superou o Vitória por 2 a 0 na tarde do último sábado (13), na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reapresentação do elenco acontecerá na tarde desta segunda-feira (15).
Agenda
O Fortaleza derrotou o Vitória pelo placar de 2 a 0 no último sábado (13), valendo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. Breno Lopes abriu o placar no 1º tempo e Bruno Pacheco ampliou na etapa final.
Brigando contra o rebaixamento, o time cearense segue sendo o 19º colocado no Brasileirão, com 18 pontos. O elenco fará sua reapresentação na tarde desta segunda-feira (15).
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza vem de empate por 1 a 1 com o Ceará, pelo Estadual. O time volta a campo no dia 17 (quarta-feira), fora de casa, contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 venceu o Atlético Cearense por 1 a 0 no sábado (13), valendo pelo jogo de ida das quartas do Campeonato Cearense. O duelo de volta será no próximo sábado (20), às 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.
Próximos jogos do Fortaleza
- 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 26/10 - a confirmar - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
