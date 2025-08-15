Agenda do Fortaleza hoje (15/08/2025); curtinhas do L!
Time feminino estará em campo
O Fortaleza empatou por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield-ARG na terça-feira (12), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. O time, que já se reapresentou, segue em preparação nesta sexta-feira (15).
O Fortaleza ficou no 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, na terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O jogo de volta será na próxima terça-feira (19), na Argentina.
O elenco, que já fez sua reapresentação, segue em preparação nesta sexta-feira (15). Antes de visitar os argentinos, o Leão enfrentará o Fluminense no sábado (16), pela Série A.
Futebol de base
O sub-17 do Tricolor recebeu o Palmeiras na quarta-feira (13) e venceu por 2 a 1. O próximo jogo será no sábado (16), diante do Aliança-CE, pelo Campeonato Cearense. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 goleou o Jaciobá-AL por 6 a 0, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe cearense volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), diante do América-RN.
Futebol feminino
Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua nesta sexta-feira (15) a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
O time recebeu o Botafogo na última sexta-feira (8) e empatou em 2 a 2. O jogo de volta acontece hoje, a partir das 21h (de Brasília).
Próximos jogos do Fortaleza
- 16/08 - 16h - Fluminense x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 19h - Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza - Copa Libertadores
- 24/08 - 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
- 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
