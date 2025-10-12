Agenda do Fortaleza hoje (12/10/2025); curtinhas do L!
Time seguirá treinando neste domingo
O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 no domingo (5), fora de casa, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. O elenco continuará treinando na manhã deste domingo (12).
Agenda
O Tricolor obteve seu primeiro triunfo de virada em 2025.
O elenco continuará treinando na manhã deste domingo (12). Com a pausa para a Data Fifa, o próximo jogo do Leão será na quarta-feira (15), contra o Vasco, na Arena Castelão. A bola rola às 21h30 (de Brasília).
➡️ Fortaleza vence o Juventude de virada e ganha posição na Série A
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza venceu o Anjos do Céu-CE por 4 a 0 na terça-feira (7) e conquistou o título da Copa Seromo. O Tricolor entrou em campo com grande parte do elenco sendo da categoria sub-16.
O sub-20 encara o Ferroviário neste domingo (12), às 9h30 (de Brasília), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A partida, que seria no sábado, foi adiada.
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O time profissional do Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 no sábado (11) e ficou com o título da Copa Maria Bonita. Em campanha histórica, Tainá marcou o gol da vitória tricolor.
Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 15/10 - 21h30 - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 18/10 - 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 03/11 - 20h - Santos x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 06/11 - 20h - Ceará x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
