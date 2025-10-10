Fortaleza terá desfalque por suspensão contra o Vasco; veja

O Fortaleza terá um importante desfalque por suspensão na partida contra o Vasco, valendo pela 28ª rodada da Série A. O embate na Arena Castelão será realizado na quarta-feira (15), a partir as 21h30 (de Brasília).

Trata-se do meio-campista Matheus Pereira, que ficará de fora por conta do acúmulo de cartões amarelos. O jogador recebeu a terceira advertência na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, antes da pausa para a Data Fifa.

Matheus Pereira vem sendo um dos melhores jogadores do Fortaleza desde a sua chegada. O atleta estreou em julho, marcando gol diante do Bahia, pela Copa do Nordeste. São 13 jogos no Brasileirão, com três assistências.

Assim, o técnico Martín Palermo terá o desafio de encontrar um substituto para o camisa 5. Uma opção é escalar Lucas Sasha ao lado de Matheus Rossetto e contar com Guzmán ou Pochettino na armação. Caso esteja apto fisicamente, Lucas Crispim também pode aparecer mais à frente.

Em adendo ao desfalque por suspensão, o Tricolor tenta recuperar os jogadores que estão no departamento médico. Diante do Juventude, tal lista teve o goleiro João Ricardo, os laterais Weverson e Bruno Pacheco, os meio-campistas Lucas Crispim e Lucca Prior e o atacante Moisés.

Weverson, que apresentou um edema na coxa direita, é um nome perto do retorno. Sem Bruno Pacheco contra o Juventude, Palermo optou por escalar o zagueiro Ávila na lateral-esquerda.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (15). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).