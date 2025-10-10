Com atleta fora da temporada, Fortaleza atualiza situação do DM

O Fortaleza trouxe nesta sexta-feira (10) uma atualização a respeito dos jogadores que estão no departamento médico do clube. O próximo compromisso do Leão será diante do Vasco, na quarta-feira (15), valendo pela 28ª rodada da Série A.

Roberto Oliveira, médico do Tricolor, relatou que o goleiro João Ricardo estava tratando uma tendinite no ombro direito e teve uma piora nos sintomas no jogo contra o Sport.

— Os novos exames mostraram uma persistência da inflamação na região, assim como um desgaste no tendão, o que necessita de um tratamento através de cirurgia. Esse procedimento deve ser realizado ao longo dos próximos dias, O atleta tem um prazo de estimativa de retorno de seis meses de recuperação - informou o profissional. Assim, o arqueiro está fora da atual temporada.

João Ricardo, goleiro do Fortaleza, está fora da temporada (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

O clube também falou a respeito de outros jogadores que foram ausências na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude. Os meias Lucas Crispim e Lucca Prior já reintegraram as atividades com o grupo. O atacante Moisés, que finalizou as etapas de transição física, também retornou.

O lateral-esquerdo Weverson concluiu o processo de fisioterapia e está iniciando a fase de transição física. Bruno Pacheco, na mesma posição, continua tratando um edema na coxa esquerda e vem evoluindo positivamente ao longo dos últimos dias.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (15). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).