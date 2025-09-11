Agenda do Fortaleza hoje (11/09/2025); curtinhas do L!

Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, já está comandando as atividades no Pici. O time cearense continua treinando nesta quinta-feira (11).

Agenda

Após folga durante a Data Fifa, o Fortaleza continuará treinando nesta quinta-feira (11). O Tricolor volta a campo no sábado (13), contra o Vitória, pela Série A.

Brigando contra o rebaixamento, o time cearense é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos.

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0, pelo Brasileirão da categoria. O time volta a campo no dia 17 (quarta-feira), fora de casa, contra o RB Bragantino. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 enfrentou o Ceará pela última rodada da primeira fase do Estadual e venceu por 1 a 0. Assim, o Tricolor garantiu a classificação como líder do Grupo B. O jogo de ida nas quartas, contra o Atlético Cearense, será realizado no sábado (13). A bola rola às 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.

Próximos jogos do Fortaleza