No Z4 da Série A, Fortaleza tenta voltar a vencer após oito jogos

Depois das semanas livres em razão da Data Fifa, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (13), na Arena Castelão, diante do Vitória. No compromisso pela Série A, o time do Pici tentará quebrar uma sequência de oito partidas sem triunfos.

O Fortaleza não vence uma partida desde o dia 26 de julho, quando recebeu o RB Bragantino e triunfou por 3 a 1. De lá para cá, foram dois empates e seis derrotas, com quatro gols marcados e 15 sofridos.

A sequência negativa inclui os dois jogos das oitavas da Copa Libertadores. O Tricolor empatou com o Vélez Sarsfield-ARG por 0 a 0 em casa e perdeu pelo placar de 2 a 0 na Argentina.

A grande mudança no clube desde a última derrota, que veio diante do Internacional, aconteceu no comando técnico. Renato Paiva foi demitido após dez jogos e, em seu lugar, o Leão contratou Martín Palermo.

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Assim, o argentino fará a sua estreia pelo clube diante do Vitória. Vivendo má fase, o Fortaleza é o 19º colocado na Série A, com 15 pontos. O time tenta iniciar uma reação para deixar a zona de rebaixamento da competição nacional.

O adversário deste sábado também trava uma batalha contra o Z4. Os baianos estão em 17º lugar na tabela, com 22 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.