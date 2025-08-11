Agenda do Fortaleza hoje (11/08/2025); curtinhas do L!
Equipe vem de derrota para o Botafogo
O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0 no último sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor realiza treino de apronto na tarde desta segunda-feira (11). O duelo contra o Vélez Sarsfield-ARG, pelas oitavas da Copa Libertadores, será na terça-feira (12).
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda
O Fortaleza recebeu o Botafogo no último sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Com a expulsão de Gustavo Mancha nos minutos iniciais do embate, os cariocas aproveitaram a vantagem numérica e triunfaram por 5 a 0.
A equipe cearense realiza treino de apronto nesta segunda-feira (11). O compromisso diante do Vélez Sarsfield-ARG acontecerá na terça-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. A partida vale pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores.
➡️ Ingressos de Fortaleza x Vélez Sarsfield estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).
O sub-20 visitou o Piauí pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 3 a 1. O próximo compromisso da categoria acontecerá diante do Jaciobá-AL, na terça-feira (12), a partir das 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
O time recebeu o Botafogo na última sexta-feira (8) e empatou em 2 a 2. O jogo de volta será na próxima sexta-feira (15), a partir das 21h (de Brasília).
Próximos jogos do Fortaleza
- 12/08 - 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG - Copa Libertadores
- 16/08 - 16h - Fluminense x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 19h - Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza - Copa Libertadores
- 24/08 - 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
- 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
