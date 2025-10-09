Agenda do Fortaleza hoje (09/10/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 no domingo (5), fora de casa, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. Após reapresentação, o elenco seguirá treinando nesta quinta-feira (9).

Agenda

O Fortaleza derrotou o Juventude por 2 a 1 na noite do último domingo (5), no Estádio Alfredo Jaconi, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. Mancuso e Bareiro marcaram para o Tricolor, que obteve seu primeiro triunfo de virada em 2025.

Após reapresentação, o elenco continuará treinando nesta quinta-feira (9). Com a pausa para a Data Fifa, o próximo jogo do Leão será no dia 15 (quarta-feira), contra o Vasco, na Arena Castelão.

Partida entre Juventude e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza venceu o Estação por 3 a 0 na sexta-feira (3), valendo pelas quartas do Estadual. Assim, a equipe passou para a semifinal da competição.

O sub-20 encara o Ferroviário no sábado (11), às 9h30 (de Brasília), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza encara o Bahia nesta quinta-feira (9), valendo pela semifinal da Copa Maria Bonita. A bola rola às 19h30 (de Brasília).

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza