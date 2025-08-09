Agenda do Fortaleza hoje (09/08/2025); curtinhas do L!
Time recebe o Botafogo na Arena Castelão
O Fortaleza enfrenta o Botafogo neste sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).
Agora no Fortaleza, Renato Paiva reencontra Botafogo após Mundial
Ingressos de Fortaleza x Botafogo estão à venda: veja preços e onde comprar
Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda: Fortaleza x Botafogo
Tentando deixar a zona de rebaixamento, o Fortaleza recebe o Botafogo neste sábado (9), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).
O técnico Renato Paiva teve a semana livre para treinos. Depois do compromisso, o foco do Tricolor passará a ser a disputa da Copa Libertadores. O adversário, em duelo na terça-feira (12), será o Vélez Sarsfield-ARG.
➡️ Ingressos de Fortaleza x Vélez Sarsfield estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).
O sub-20 visitou o Piauí pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 3 a 1. O próximo compromisso acontecerá diante do Jaciobá-AL, na terça-feira (12), a partir das 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
O time recebeu o Botafogo na última sexta-feira (8) e empatou em 2 a 2. O jogo de volta será na próxima sexta-feira (15), a partir das 21h (de Brasília).
Próximos jogos do Fortaleza
- 09/08 - 20h30 - Fortaleza x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 12/08 - 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG - Copa Libertadores
- 16/08 - 16h - Fluminense x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 19h - Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza - Copa Libertadores
- 24/08 - a definir - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
