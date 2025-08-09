menu hamburguer
Agenda do Fortaleza hoje (09/08/2025); curtinhas do L!

Time recebe o Botafogo na Arena Castelão

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 09/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza enfrenta o Botafogo neste sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda: Fortaleza x Botafogo

Tentando deixar a zona de rebaixamento, o Fortaleza recebe o Botafogo neste sábado (9), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).

O técnico Renato Paiva teve a semana livre para treinos. Depois do compromisso, o foco do Tricolor passará a ser a disputa da Copa Libertadores. O adversário, em duelo na terça-feira (12), será o Vélez Sarsfield-ARG.

➡️ Ingressos de Fortaleza x Vélez Sarsfield estão à venda: veja preços e onde comprar

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).

O sub-20 visitou o Piauí pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 3 a 1. O próximo compromisso acontecerá diante do Jaciobá-AL, na terça-feira (12), a partir das 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

O time recebeu o Botafogo na última sexta-feira (8) e empatou em 2 a 2. O jogo de volta será na próxima sexta-feira (15), a partir das 21h (de Brasília).

Próximos jogos do Fortaleza

  1. 09/08 - 20h30 - Fortaleza x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  2. 12/08 - 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG - Copa Libertadores
  3. 16/08 - 16h - Fluminense x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  4. 19/08 - 19h - Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza - Copa Libertadores
  5. 24/08 - a definir - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro

