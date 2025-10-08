Agenda do Fortaleza hoje (08/10/2025); curtinhas do L!
Elenco se reapresenta nesta quarta-feira
O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 no domingo (5), fora de casa, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. A reapresentação do elenco será nesta quarta-feira (8).
Agenda
A reapresentação do elenco acontecerá nesta quarta-feira (8). Com a pausa para a Data Fifa, o próximo jogo do Leão será no dia 15 (quarta-feira seguinte), contra o Vasco, na Arena Castelão.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza venceu o Estação por 3 a 0 na sexta-feira (3), valendo pelas quartas do Estadual. Assim, a equipe passou para a semifinal.
O sub-20 encara o Ferroviário no sábado (11), às 9h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.
Futebol feminino
O time profissional do Fortaleza venceu o Confiança por 5 a 1 na segunda-feira (6), pela terceira rodada da Copa Maria Bonita. A equipe terá o Bahia pela frente na semifinal, na quinta-feira (9), às 19h30 (de Brasília).
Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 15/10 - 21h30 - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 18/10 - 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 03/11 - 20h - Santos x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 06/11 - 20h - Ceará x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
