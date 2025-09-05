Agenda do Fortaleza hoje (05/09/2025); curtinhas do L!
Elenco segue treinando nesta sexta-feira
O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no último domingo (31), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. Na espera pela chegada do novo técnico, o time cearense segue treinando nesta sexta-feira (5).
Agenda
O Tricolor anunciou, na última quarta-feira (3), que Martín Palermo é o novo treinador da equipe. O profissional chegará ao Pici nos próximos dias. Brigando contra o rebaixamento, o time é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0, pelo Brasileirão da categoria. O time volta a campo no dia 17 (quarta-feira), fora de casa, contra o RB Bragantino. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 perdeu para o Ceará nos pênaltis, por 5 a 4, pela semifinal da Copa do Nordeste. O próximo adversário será o próprio Vovô, no sábado (6), pelo Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.
Próximos jogos do Fortaleza
- 13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
