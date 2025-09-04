O Fortaleza já tem novo treinador. O clube anunciou, na noite da última quarta-feira (3), a contratação de Martín Palermo, argentino de 51 anos. O vínculo será até o fim de 2025, com opção de renovação até o encerramento da próxima temporada. O ex-atacante possui uma carreira repleta de fatos notáveis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O profissional é ídolo do Boca Juniors-ARG, sendo o maior artilheiro da história da equipe: 236 gols em 404 jogos. Em clubes, passou também por Estudiantes-ARG, Villarreal-ESP, Real Betis-ESP e Alavés-ESP.

A idolatria no Boca: pedido de Maradona e gols no Mundial

Depois de uma passagem pelo Estudiantes, que o revelou, Palermo foi para o Boca Juniors em 1997 - um pedido de Diego Maradona a Mauricio Macri, presidente do clube. A estreia aconteceu no dia 3 de setembro, exatos 28 anos antes de seu anúncio como treinador do Fortaleza. Os argentinos derrotaram o Cruzeiro por 1 a 0, valendo pela Supercopa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Ao longo de duas passagens, Palermo venceu seis títulos argentinos, duas Libertadores, duas Sul-Americanas, duas Recopas Sul-Americanas e uma Copa Intercontinental, torneio de nível mundial.

➡️ Fortaleza anuncia a contratação do técnico Martín Palermo

Martín Palermo é o novo treinador do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

Na decisão do Intercontinental, em 2000, o Boca encarou o Real Madrid-ESP de Casillas, Roberto Carlos e Raúl. Com dois gols de Palermo, os argentinos triunfaram por 2 a 1 e ficaram com a taça.

continua após a publicidade

Seleção argentina: gol em Copa

Palermo disputou 15 jogos pela Argentina e marcou nove gols. Seu último tento veio diante da Grécia, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2010. O ex-atacante é o oitavo atleta mais velho a marcar em uma Copa - tinha 36 anos e 227 dias na data.

A Argentina de 2010, comandada por Maradona e com Lionel Messi em campo, caiu para a Alemanha nas quartas do Mundial. Palermo também fez parte do grupo que disputou a Copa América de 1999. Os argentinos, em tal ocasião, foram eliminados pelo Brasil nas quartas.

➡️ Fortaleza reformula elenco e encerra janela com 11 reforços

Três pênaltis perdidos: recorde negativo

Convocado para a Copa América de 1999, Palermo obteve um feito negativo na derrota por 3 a 0 contra a Colômbia, pela fase de grupos. O atacante perdeu três pênaltis no embate: um foi no travessão, outro foi para fora e o último foi defendido pelo goleiro Caleiro.

Depois daquela competição, Palermo só seria convocado novamente em 2009, nas eliminatórias da Copa. O comandante responsável pelo retorno era um antigo amigo: o lendário Maradona.

Amizade com Maradona: companheiro e treinador

Palermo atuou junto com Maradona ao chegar no Boca Juniors, em 1997. O ex-atacante já destacou que conheceu o meia pessoalmente em 1996 e pediu sua camisa ao enfrentá-lo.

Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza, é ídolo do Boca Juniors (Foto: divulgação/Boca Juniors)

Após a morte de Maradona, em 2020, Palermo deu relatos emocionados a respeito do ídolo. Um deles veio em fevereiro de 2021, com um texto publicado no The Players' Tribune.

— Eu nunca vou julgar Diego. Ele cometeu alguns erros, claro, nós sabemos disso, mas ele viveu a vida dele. Tudo que me importa é o que Diego significou pra mim e como ele fez eu me sentir. É difícil descrever, especialmente em um contexto de futebol, mas aqueles que acreditam que Deus existe, e eu acredito que sim… Diego é isso no futebol. Deus existe em tudo que ele representa. Para mim, Maradona significava a mesma coisa no futebol - escreveu Palermo.

➡️ Conheça Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza

Chegada ao Fortaleza

Palermo será o terceiro treinador do Fortaleza em 2025. Antes de Renato Paiva, a equipe estava sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que registrou mais de quatro anos em sua trajetória no Pici. A chegada acontecerá nos próximos dias, durante a Data Fifa.

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.