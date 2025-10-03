Agenda do Fortaleza hoje (03/10/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza perdeu para o São Paulo por 2 a 0 na quinta-feira (2), na Arena Castelão, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 na quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Brasileirão. O embate de tricolores aconteceu na Arena Castelão. Tapia e Luciano marcaram os gols dos visitantes.

continua após a publicidade

Sem tempo para lamentar, o Leão já passa a ter como foco o Juventude. A partida será realizada no domingo (5), às 18h30 (de Brasília).

➡️ São Paulo volta a vencer e encerra tabu contra o Fortaleza

Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza derrotou o Tiradentes por 2 a 0 no sábado (27), valendo pelo Campeonato Estadual.

O sub-20 venceu o Quixadá por 4 a 0 na quarta-feira (1º), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha vencido por 3 a 1 na ida, o Leão garantiu vaga na final do torneio, que será contra o Ferroviário.

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza estreou no Campeonato Cearense com uma goleada por 9 a 0 sobre o The Blessed. O Tricolor agora foca na disputa da Copa Maria Bonita, que será realizada em Pernambuco entre os dias 2 e 10 de outubro.

continua após a publicidade

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza