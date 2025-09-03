Agenda do Fortaleza hoje (03/09/2025); curtinhas do L!
Clube demitiu o técnico Renato Paiva
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no último domingo (31), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. Após o embate, o elenco recebeu três dias de folga. O time cearense está em busca de novo treinador, pois Renato Paiva foi demitido na terça-feira (2).
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda
O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. Com a paralisação no campeonato por conta da Data Fifa, o elenco recebeu três dias de folga.
O Tricolor está em busca de novo treinador, pois Renato Paiva foi demitido do cargo na última terça-feira (2). Brigando contra o rebaixamento, o time do Pici é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos.
➡️ Fortaleza decide demitir o técnico Renato Paiva
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (3), a partir das 15h (de Brasília), pelo Brasileirão da categoria.
O sub-20 também estará em campo nesta quarta-feira (3). O time enfrenta o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, às 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias