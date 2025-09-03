menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Agenda do Fortaleza hoje (03/09/2025); curtinhas do L!

Clube demitiu o técnico Renato Paiva

Partida entre Internacional e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
Partida entre Internacional e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 03/09/2025
04:00
O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no último domingo (31), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. Após o embate, o elenco recebeu três dias de folga. O time cearense está em busca de novo treinador, pois Renato Paiva foi demitido na terça-feira (2).

Agenda

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. Com a paralisação no campeonato por conta da Data Fifa, o elenco recebeu três dias de folga.

O Tricolor está em busca de novo treinador, pois Renato Paiva foi demitido do cargo na última terça-feira (2). Brigando contra o rebaixamento, o time do Pici é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos.

➡️ Fortaleza decide demitir o técnico Renato Paiva

Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (3), a partir das 15h (de Brasília), pelo Brasileirão da categoria.

O sub-20 também estará em campo nesta quarta-feira (3). O time enfrenta o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, às 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro

