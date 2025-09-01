Agenda do Fortaleza hoje (01/09/2025); curtinhas do L!
Time vem de derrota para o Internacional
O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no último domingo (31), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. Lucca Prior marcou o gol do Leão.
Fortaleza acerta venda de Gustavo Mancha; Palmeiras receberá quantia
Com atacante do Botafogo, Fortaleza anuncia dois novos reforços
Melhores momentos: Em noite de homenagens a Verissimo, Internacional vence o Fortaleza
Agenda
Assim, o Tricolor atingiu uma incômoda sequência de oito jogos sem vencer. Além disso, são 14 partidas sem triunfar como visitante. O time do Pici é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos.
➡️ Com atacante do Botafogo, Fortaleza anuncia dois novos reforços
Futebol de base
O sub-17 perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a campo diante do Atlético-MG, na quarta-feira (3), a partir das 15h (de Brasília).
O sub-20 superou o Retrô por 4 a 2 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, valendo pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Ceará, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
