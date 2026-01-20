Audi apresenta novo carro de Gabriel Bortoleto para a Fórmula 1 2026

A Audi dará o pontapé inicial em sua jornada na Fórmula 1 nesta terça-feira (20), com o lançamento oficial de seu novo carro em Berlim, na Alemanha. O evento marca a transição definitiva da Sauber para a gigante alemã, em uma parceria estratégica que se estende, inicialmente, até 2030.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Embora a estrutura da equipe tenha sido mantida em grande parte, o projeto nasce com a ambição de desafiar potências como McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari no médio e longo prazo.

A grande expectativa brasileira recai sobre Gabriel Bortoleto. Em sua segunda temporada na categoria, o jovem talento sobe de patamar ao se tornar titular de uma equipe oficial de fábrica, formando dupla com Nico Hülkenberg, unindo juventude e experiência para o primeiro ano do projeto.

continua após a publicidade

O novo carro apresenta uma configuração híbrida, ou seja, 50% da potência virá do motor elétrico e os outros 50% do motor a combustão, que utilizará combustível 100% renovável pela primeira vez na história da F1.

Para liderar essa transição, a Audi contratou os alguns dos nomes mais renomados do automobilismo: Mattia Binotto, ex-Ferrari, onde foi peça-chave como engenheiro de motores durante a era dominante de Michael Schumacher; e Jonathan Wheatley, ex-Red Bull, diretor esportivo que presenciou o crescimento da equipe austríaca e participou da conquista de oito títulos mundiais de pilotos (quatro com Vettel e quatro com Verstappen).

continua após a publicidade

Apesar do otimismo com o novo design e o peso das contratações, o verdadeiro potencial só será revelado no primeiro treino classificatório do GP da Austrália, em março.

Gabriel Bortoleto competirá pela Audi na temporada 2026 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Horário e onde assistir o lançamento da Audi

A cerimônia de lançamento acontece nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), em Berlim, na Alemanha — logo após as apresentações da Red Bull e da Haas. O evento será transmitido ao vivo pelo site oficial da Audi F1 e também pelas redes sociais da Fórmula 1.

A agenda de lançamentos segue intensa nesta semana: a Mercedes apresenta seu novo modelo na quinta-feira (22), enquanto Ferrari e Alpine revelam seus carros na sexta-feira (23).

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.