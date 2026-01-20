menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Audi apresenta novo carro de Gabriel Bortoleto para a Fórmula 1 2026

Veja horário e onde assistir o evento

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 20/01/2026
10:38
Audi anncia lançamento de novo carro para a Fórmula 1 2026 (Foto: Reprodução)
imagem cameraAudi anncia lançamento de novo carro para a Fórmula 1 2026 (Foto: Reprodução)
A Audi dará o pontapé inicial em sua jornada na Fórmula 1 nesta terça-feira (20), com o lançamento oficial de seu novo carro em Berlim, na Alemanha. O evento marca a transição definitiva da Sauber para a gigante alemã, em uma parceria estratégica que se estende, inicialmente, até 2030.

Embora a estrutura da equipe tenha sido mantida em grande parte, o projeto nasce com a ambição de desafiar potências como McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari no médio e longo prazo.

A grande expectativa brasileira recai sobre Gabriel Bortoleto. Em sua segunda temporada na categoria, o jovem talento sobe de patamar ao se tornar titular de uma equipe oficial de fábrica, formando dupla com Nico Hülkenberg, unindo juventude e experiência para o primeiro ano do projeto.

O novo carro apresenta uma configuração híbrida, ou seja, 50% da potência virá do motor elétrico e os outros 50% do motor a combustão, que utilizará combustível 100% renovável pela primeira vez na história da F1.

Para liderar essa transição, a Audi contratou os alguns dos nomes mais renomados do automobilismo: Mattia Binotto, ex-Ferrari, onde foi peça-chave como engenheiro de motores durante a era dominante de Michael Schumacher; e Jonathan Wheatley, ex-Red Bull, diretor esportivo que presenciou o crescimento da equipe austríaca e participou da conquista de oito títulos mundiais de pilotos (quatro com Vettel e quatro com Verstappen).

Apesar do otimismo com o novo design e o peso das contratações, o verdadeiro potencial só será revelado no primeiro treino classificatório do GP da Austrália, em março.

Gabriel Bortoleto competirá pela Audi na temporada 2026
Gabriel Bortoleto competirá pela Audi na temporada 2026 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Horário e onde assistir o lançamento da Audi

A cerimônia de lançamento acontece nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), em Berlim, na Alemanha — logo após as apresentações da Red Bull e da Haas. O evento será transmitido ao vivo pelo site oficial da Audi F1 e também pelas redes sociais da Fórmula 1.

A agenda de lançamentos segue intensa nesta semana: a Mercedes apresenta seu novo modelo na quinta-feira (22), enquanto Ferrari e Alpine revelam seus carros na sexta-feira (23).

