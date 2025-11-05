Piloto da Fórmula 1 visita túmulo de Ayrton Senna em São Paulo: 'Lugar especial'

Às vésperas do Grande Prêmio do Brasil, que agita Interlagos neste fim de semana, um dos novos talentos do grid aproveitou a passagem pela capital paulista para prestar uma homenagem sentida. O piloto italiano da Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli visitou o túmulo de Ayrton Senna, no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Kimi Antonelli durante coletiva da Fórmula 1 em Silverstone (foto: Ben Stantsall / AFP)

Considerado uma das maiores promessas da nova geração e atualmente correndo na F1 pela equipe da Mercedes, o jovem piloto fez questão de ir pessoalmente ao local de descanso do tricampeão mundial, um ídolo que transcende gerações.

Em suas redes sociais, Antonelli publicou uma foto da icônica placa de bronze no gramado, que carrega o epitáfio "Nada pode me separar do amor de Deus". Na legenda da imagem, o italiano foi curto, mas demonstrou o peso do momento: "Começando esta semana visitando um lugar especial".

A visita de Antonelli reforça a influência eterna de Senna no paddock da Fórmula 1. Mesmo pilotos que, como o italiano, não tiveram a chance de ver o brasileiro correr ao vivo, ainda o têm como principal referência de inspiração, pilotagem e dedicação ao esporte.

Antonelli e os demais pilotos do grid da Fórmula 1 entram na pista de Interlagos, palco de vitórias históricas de Ayrton Senna, a partir desta sexta-feira (07) para os treinos livres do GP de São Paulo.

