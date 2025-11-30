GP de Abu Dhabi de F1: horários e agenda da etapa decisiva

Após esquentar a disputa pelo título no Catar, a Fórmula 1 (F1) agora chega no Grande Prêmio de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, última etapa da temporada. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri disputam o campeonato, com apenas 16 pontos separando o primeiro do último postulante ao troféu. A corrida é no próximo domingo (7), às 10h (de Brasília). O Lance! traz a agenda completa e onde assistir à etapa decisiva da F1.

continua após a publicidade

➡️ Como ficou a disputa pelo título da F1 depois do Catar? Veja projeções

Max Verstappen venceu a corrida do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1) e, com isso, mudou o caminho dos três postulantes ao título. Lando Norris, que poderia sair campeão, foi somente o quarto colocado. Oscar Piastri terminou em segundo. Tudo isso foi causado por erro da McLaren, que parou os seus pilotos tarde. Agora, a decisão foi para Yas Marina, com 25 pontos em jogo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com a vitória, Verstappen passou Oscar Piastri na disputa pelo troféu de campeão da F1 e passou a ser segundo colocado. Entretanto, o quarto lugar de Norris não tirou a liderança do britânico. Agora Norris tem somente 12 pontos de vantagem para Verstappen e 16 para Piastri. O campeonato está assim: Norris 408 pontos; Verstappen 396; Piastri 392.

continua após a publicidade

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

continua após a publicidade

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real