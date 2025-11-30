menu hamburguer
Fórmula 1

Verstappen vence no Catar e adia decisão do título da F1; Bortoleto é 13º

McLaren erra e dificulta caminho de Norris ao título

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 30/11/2025
14:35
Atualizado há 1 minutos
Verstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraVerstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Max Verstappen superou Oscar Piastri e Lando Norris no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). A vitória do holandês custou caro para Norris, que terminou em 4º e, se vencesse, poderia ter sido campeão do mundo na etapa. Sem disputa em pista, a corrida foi definida pela estratégia ruim da McLaren, que escolheu parar os seus pilotos tarde. Piastri foi 2º e Sainz completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 13º, superando o colega Nico Hulkenberg, que abandonou.

➡️ Veja como foi a vitória de Verstappen

No campeonato de pilotos, Verstappen passou Piastri. Lando Norris segue líder, mas com uma vantagem bem menor sobre os oponentes. Com isso, a corrida de Abu Dhabi pode ter o entretenimento garantido. A McLaren, que se arriscou, também colocou Norris em risco. A pontuação está assim:

  • 1º | Norris: 408 pts;
  • 2º | Verstappen: 396 pts (-12);
  • 3º | Piastri: 392 pts (-16).
Oscar PiaAstri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

Como foi a corrida do GP do Catar de F1

A largada do Grande Prêmio do Catar foi tranquila, sem os três primeiros arriscarem. Max Verstappen ultrapassou Lando Norris, o britânico preferiu não forçar e o holandês passou tranquilamente. Era o esperado. Norris podia arriscar bem menos que os dois, já que ele lidera o campeonato da F1.

Na volta sete, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly se envolveram em um acidente. A batida causou uma bandeira amarela mais um safety car. A maioria dos pilotos foram aos boxes fazer uma das paradas obrigatórias. Exceto a McLaren, que resolveu arriscar e, a partir daí, arruinou qualquer possibilidade de vitória.

Foi por na volta 24 e 26 que a McLaren teve que parar, respectivamente, Piastri e Norris. Os pilotos voltaram nas posições 4ª e 5ª. Depois dessa ida, Verstappen se tornou líder da prova. Quando Verstappen parou novamente, Piastri voltou a ser líder, Norris ficou em segundo e o holandês em terceiro, como na largada.

Na última parada das McLaren, Norris foi o mais prejudicado. Ele voltou na quinta posição, enquanto Piastri se tornou o segundo, com liderança de Verstappen. Depois, no rádio, o próprio Piastri disse que perdeu a vitória.

Agora, os pilotos vão a Abu Dhabi definir esse título. Verstappen tem apenas 12 pontos de desvantagem para Norris. Já Piastri precisar tirar 16 pontos do colega de equipe. O britânico, que poderia ser campeão, chega amargado por uma estratégia ruim.

GP do Catar de F1 - corrida - resultados

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:24:38.241

Oscar Piastri

McLaren

+7.995

Carlos Sainz

Williams

+22.665

Lando Norris

McLaren

+23.315

Kimi Antonelli

Mercedes

+28.317

George Russell

Mercedes

+48.599

Fernando Alonso

Aston Martin

+54.045

Charles Leclerc

Ferrari

+56.785

Liam Lawson

Racing Bulls

+60.073

10º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+61.770

11º

Alexander Albon

Williams

+66.931

12º

Lewis Hamilton

Ferrari

+77.730

13º

Gabriel Bortoleto

Sauber

+84.812

14º

Franco Colapinto

Alpine

+1 lap

15º

Esteban Ocon

Haas

+1 lap

16º

Pierre Gasly

Alpine

+1 lap

17º

Lance Stroll

Aston Martin

DNF

18º

Isack Hadjar

Racing Bulls

DNF

NC

Oliver Bearman

Haas

DNF

NC

Nico Hulkenberg

Sauber

DNF

