Max Verstappen superou Oscar Piastri e Lando Norris no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). A vitória do holandês custou caro para Norris, que terminou em 4º e, se vencesse, poderia ter sido campeão do mundo na etapa. Sem disputa em pista, a corrida foi definida pela estratégia ruim da McLaren, que escolheu parar os seus pilotos tarde. Piastri foi 2º e Sainz completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 13º, superando o colega Nico Hulkenberg, que abandonou.

No campeonato de pilotos, Verstappen passou Piastri. Lando Norris segue líder, mas com uma vantagem bem menor sobre os oponentes. Com isso, a corrida de Abu Dhabi pode ter o entretenimento garantido. A McLaren, que se arriscou, também colocou Norris em risco. A pontuação está assim:

1º | Norris: 408 pts;

2º | Verstappen: 396 pts (-12) ;

; 3º | Piastri: 392 pts (-16).

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

Como foi a corrida do GP do Catar de F1

A largada do Grande Prêmio do Catar foi tranquila, sem os três primeiros arriscarem. Max Verstappen ultrapassou Lando Norris, o britânico preferiu não forçar e o holandês passou tranquilamente. Era o esperado. Norris podia arriscar bem menos que os dois, já que ele lidera o campeonato da F1.

Na volta sete, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly se envolveram em um acidente. A batida causou uma bandeira amarela mais um safety car. A maioria dos pilotos foram aos boxes fazer uma das paradas obrigatórias. Exceto a McLaren, que resolveu arriscar e, a partir daí, arruinou qualquer possibilidade de vitória.

Foi por na volta 24 e 26 que a McLaren teve que parar, respectivamente, Piastri e Norris. Os pilotos voltaram nas posições 4ª e 5ª. Depois dessa ida, Verstappen se tornou líder da prova. Quando Verstappen parou novamente, Piastri voltou a ser líder, Norris ficou em segundo e o holandês em terceiro, como na largada.

Na última parada das McLaren, Norris foi o mais prejudicado. Ele voltou na quinta posição, enquanto Piastri se tornou o segundo, com liderança de Verstappen. Depois, no rádio, o próprio Piastri disse que perdeu a vitória.

Agora, os pilotos vão a Abu Dhabi definir esse título. Verstappen tem apenas 12 pontos de desvantagem para Norris. Já Piastri precisar tirar 16 pontos do colega de equipe. O britânico, que poderia ser campeão, chega amargado por uma estratégia ruim.