Verstappen vence no Catar e adia decisão do título da F1; Bortoleto é 13º
McLaren erra e dificulta caminho de Norris ao título
Max Verstappen superou Oscar Piastri e Lando Norris no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). A vitória do holandês custou caro para Norris, que terminou em 4º e, se vencesse, poderia ter sido campeão do mundo na etapa. Sem disputa em pista, a corrida foi definida pela estratégia ruim da McLaren, que escolheu parar os seus pilotos tarde. Piastri foi 2º e Sainz completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 13º, superando o colega Nico Hulkenberg, que abandonou.
No campeonato de pilotos, Verstappen passou Piastri. Lando Norris segue líder, mas com uma vantagem bem menor sobre os oponentes. Com isso, a corrida de Abu Dhabi pode ter o entretenimento garantido. A McLaren, que se arriscou, também colocou Norris em risco. A pontuação está assim:
- 1º | Norris: 408 pts;
- 2º | Verstappen: 396 pts (-12);
- 3º | Piastri: 392 pts (-16).
Como foi a corrida do GP do Catar de F1
A largada do Grande Prêmio do Catar foi tranquila, sem os três primeiros arriscarem. Max Verstappen ultrapassou Lando Norris, o britânico preferiu não forçar e o holandês passou tranquilamente. Era o esperado. Norris podia arriscar bem menos que os dois, já que ele lidera o campeonato da F1.
Na volta sete, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly se envolveram em um acidente. A batida causou uma bandeira amarela mais um safety car. A maioria dos pilotos foram aos boxes fazer uma das paradas obrigatórias. Exceto a McLaren, que resolveu arriscar e, a partir daí, arruinou qualquer possibilidade de vitória.
Foi por na volta 24 e 26 que a McLaren teve que parar, respectivamente, Piastri e Norris. Os pilotos voltaram nas posições 4ª e 5ª. Depois dessa ida, Verstappen se tornou líder da prova. Quando Verstappen parou novamente, Piastri voltou a ser líder, Norris ficou em segundo e o holandês em terceiro, como na largada.
Na última parada das McLaren, Norris foi o mais prejudicado. Ele voltou na quinta posição, enquanto Piastri se tornou o segundo, com liderança de Verstappen. Depois, no rádio, o próprio Piastri disse que perdeu a vitória.
Agora, os pilotos vão a Abu Dhabi definir esse título. Verstappen tem apenas 12 pontos de desvantagem para Norris. Já Piastri precisar tirar 16 pontos do colega de equipe. O britânico, que poderia ser campeão, chega amargado por uma estratégia ruim.
GP do Catar de F1 - corrida - resultados
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:24:38.241
2º
Oscar Piastri
McLaren
+7.995
3º
Carlos Sainz
Williams
+22.665
4º
Lando Norris
McLaren
+23.315
5º
Kimi Antonelli
Mercedes
+28.317
6º
George Russell
Mercedes
+48.599
7º
Fernando Alonso
Aston Martin
+54.045
8º
Charles Leclerc
Ferrari
+56.785
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+60.073
10º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+61.770
11º
Alexander Albon
Williams
+66.931
12º
Lewis Hamilton
Ferrari
+77.730
13º
Gabriel Bortoleto
Sauber
+84.812
14º
Franco Colapinto
Alpine
+1 lap
15º
Esteban Ocon
Haas
+1 lap
16º
Pierre Gasly
Alpine
+1 lap
17º
Lance Stroll
Aston Martin
DNF
18º
Isack Hadjar
Racing Bulls
DNF
NC
Oliver Bearman
Haas
DNF
NC
Nico Hulkenberg
Sauber
DNF
