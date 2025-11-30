menu hamburguer
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 30/11/2025
17:38
Oscar Piastri durante parada no GP do Catar de F1 (Foto: Altaf Qadri / POOL / AFP)
imagem cameraOscar Piastri durante parada no GP do Catar de F1 (Foto: Altaf Qadri / POOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um piloto largando na primeira e outro na segunda posição. A McLaren tinha tudo para sair com uma vitória no Grande Prêmio do Catar de F1, inclusive, até garantir o título de pilotos. Entretanto, a equipe colocou tudo a perder em um erro estratégico que beneficiou Max Verstappen, piloto da Red Bull, e tirou as chances de Oscar Piastri encostar no campeonato ou de Lando Norris ser campeão com antecedência.

➡️ Como ficou a disputa pelo título da F1 depois do Catar? Veja projeções

Todas as equipes aproveitaram um safety car causado por Nico Hulkenberg e Pierre Gasly para fazer a primeira das duas paradas obrigatórias da prova, exceto a McLaren, que resolveu esperar. No momento, ninguém sabia se era um erro ou uma cartada da equipe, mas no final ficou claro: a estratégia da McLaren prejudicou seus pilotos e deixou Verstappen com a vitória. Piastri foi segundo e Norris o quarto.

Verstappen vence GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
Verstappen vence GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

Depois da corrida, Zak Brown, CEO da escuderia, assumiu o erro da equipe. Em entrevista ao "Post-race show", da "F1TV", o chefão elogiou o desempenho de Piastri no fim de semana, mas lamentou o erro estratégico:

— Não tomamos uma decisão certa. Eu me sinto mal por Oscar Piastri e Lando Norris. O Piastri foi impecável durante todo o fim de semana e nós falhamos com eles. Nós vamos estudar isso, mas não podemos fazer nada agora. Estamos liderando o campeonato, mas o Oscar deixou de ganhar alguns pontos.

➡️ Verstappen vence no Catar e adia decisão do título da F1; Bortoleto é 13º

A "desestratégia" da McLaren fez com que Piastri perdesse a segunda posição para Verstappen no campeonato de pilotos. Norris segue líder, mas a vantagem de 24 pontos foi reduzida para 12. Agora, para ser campeão, precisa ser pódio na próxima e última corrida. Se o resultado de Abu Dhabi for o mesmo que hoje, Verstappen será penta.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campeonato da F1 pelo título após o Catar

  • 1º | Norris: 408 pts;
  • 2º | Verstappen: 396 pts (-12);
  • 3º | Piastri: 392 pts (-16)

