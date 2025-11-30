Um piloto largando na primeira e outro na segunda posição. A McLaren tinha tudo para sair com uma vitória no Grande Prêmio do Catar de F1, inclusive, até garantir o título de pilotos. Entretanto, a equipe colocou tudo a perder em um erro estratégico que beneficiou Max Verstappen, piloto da Red Bull, e tirou as chances de Oscar Piastri encostar no campeonato ou de Lando Norris ser campeão com antecedência.

Todas as equipes aproveitaram um safety car causado por Nico Hulkenberg e Pierre Gasly para fazer a primeira das duas paradas obrigatórias da prova, exceto a McLaren, que resolveu esperar. No momento, ninguém sabia se era um erro ou uma cartada da equipe, mas no final ficou claro: a estratégia da McLaren prejudicou seus pilotos e deixou Verstappen com a vitória. Piastri foi segundo e Norris o quarto.

Depois da corrida, Zak Brown, CEO da escuderia, assumiu o erro da equipe. Em entrevista ao "Post-race show", da "F1TV", o chefão elogiou o desempenho de Piastri no fim de semana, mas lamentou o erro estratégico:

— Não tomamos uma decisão certa. Eu me sinto mal por Oscar Piastri e Lando Norris. O Piastri foi impecável durante todo o fim de semana e nós falhamos com eles. Nós vamos estudar isso, mas não podemos fazer nada agora. Estamos liderando o campeonato, mas o Oscar deixou de ganhar alguns pontos.

A "desestratégia" da McLaren fez com que Piastri perdesse a segunda posição para Verstappen no campeonato de pilotos. Norris segue líder, mas a vantagem de 24 pontos foi reduzida para 12. Agora, para ser campeão, precisa ser pódio na próxima e última corrida. Se o resultado de Abu Dhabi for o mesmo que hoje, Verstappen será penta.

