GP da Itália: saiba horários e onde assistir treinos desta sexta-feira

A Fórmula 1 (F1) realiza nesta sexta-feira (5) os treinos para o Grande Prêmio da Itália, no Circuito Internacional de Monza, no norte italiano. O GP é a 16ª etapa da temporada de 2025, liderada pelo australiano Oscar Piastri, com dominância da McLaren. O treino livre 1 acontece às 8h30 (de Brasília), enqunato a segunda sessão será às 12h. Ambos têm transmissão do BandSports e F1TV.

No treino livre 1, Franco Colapinto será substituído por Paul Aron. O piloto reserva foi autorizado pelo regulamento a participar, visando espaço para novos pilotos no grid. A partir do treino livre 2, Franco Colapinto volta ao assento.

A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.

Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV