A equipe Cadillac, estreante no grid da Fórmula 1, acertou o patrocínio da América Móvil, grupo de telecomunicações de origem no México. Com atuação por todo o continente americano, a empresa terá exposição das marcas da empresa - Telcel, Infinitum e Claro - nos ativos comerciais e esportivos do time, incluindo presença em pista e no paddock. Os valores do acordo não foram divulgados pelas partes.

A aproximação entre a América Móvil e a Cadillac dialoga com o histórico do grupo no automobilismo. As marcas do conglomerado acompanham a carreira do mexicano Sergio Pérez desde o início dele na Fórmula 1, com presença recorrente em equipes pelas quais o piloto passou.

- A Fórmula 1 representa o auge da engenharia, da inovação e da precisão em escala global. Quando Sergio Pérez se uniu ao time Cadillac, reconhecemos a magnitude de sua ambição e foi natural para nós fazermos parte desse caminho - afirmou Marcela Velasco Cámara, diretora de marketing da América Móvil. E completou:

- Nossa aliança reflete a visão da América Móvil de impulsionar plataformas tecnológicas de classe mundial que conectam talento, velocidade e inovação com milhões de pessoas. Reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento tecnológico, o esporte de alto rendimento e uma base de fãs cada vez mais global.

Os Estados Unidos serão uma das bases da operação da Cadillac. O Reino Unido será o outro local da equipe, distribuída entre três sedes nos dois países.

- Estamos satisfeitos em receber a América Móvil em um momento decisivo da construção do Cadillac Formula 1 Team. Ter parceiros com histórico na categoria contribui para a estratégia comercial do projeto e para a conexão com torcedores em diferentes mercados - completou Tyler Epp, responsável pela estratégia comercial global da equipe.